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Переговоры не ведутся – Минобороны об отправке казахстанских миротворцев на Донбасс

Автор:  
Арайлым Мұрат
3 Мая 2022, 14:04
Переговоры не ведутся – Минобороны об отправке казахстанских миротворцев на Донбасс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Применение Вооруженных сил в миротворческих операциях осуществляется только по Резолюции Совета безопасности ООН. Однако в данный момент переговоры по отправке казахстанских миротворцев на Донбасс не ведутся. Об этом заявил заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идут ли сейчас переговоры между странами-участницами о возможной отправке миротворцев на Донбасс. Если ОДКБ примет решение о том, что нужны миротворцы, будут ли казахстанцы принимать в этом участие?» - спросила журналист.

«Действительно, этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество в такой геополитической обстановке. Вместе с тем, мы должны отметить, что применение Вооруженных сил за пределами нашего государства, расписано и нормативно закреплено. Применение Вооруженных сил в миротворческих операциях осуществляется только по Резолюции Совета безопасности ООН. На основании этой резолюции Глава государства выходит с предложением перед Парламентом. И только после одобрения Парламентом, применение Вооруженных сил возможно. Но в настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Никакие переговоры по данному вопросу не ведутся», - прокомментировал на брифинге в СЦК Султан Камалетдинов.


Фото: СЦК


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