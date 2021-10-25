Переговоры между Сенатами Парламентов Казахстана и Узбекистана прошли в Ташкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча Заместителя Председателя Сената Парламента РК Аскара Шакирова с Первым заместителем Председателя Сената Содиком Сафоевым, в рамках которой был обсужден ход реализации «Дорожной карты развития межпарламентского сотрудничества на 2021-2022 гг.», принятой по итогам официального визита Спикера Сената Маулена Ашимбаева в Республику Узбекистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Основной темой переговоров стало дальнейшее взаимодействие в совершенствовании правовой базы двустороннего сотрудничества в сферах туризма, экологии, управления водными ресурсами, инвестиций. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов приграничного сотрудничества, развития малого и среднего бизнеса, а также проблемы Аральского моря.

Стороны подписали Протокол состоявшегося ранее заседания Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Сенатом Олий Мажлиса РУ.

Во встрече приняли участие сенаторы Акмарал Альназарова и Алимжан Куртаев, прибывшие в Узбекистан для мониторинга президентских выборов в составе наблюдательных миссий ПА ОБСЕ и МПА СНГ.

Находящийся в Ташкенте в качестве наблюдателя за президентскими выборами Вице-спикер Сената в рамках предвыборных мероприятий встретился со Спикером Законодательной палаты узбекского Парламента Нурдинжоном Исмоиловым и председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.

Также состоялись встречи с международными наблюдателями, в частности с Председателем ПА ОБСЕ Маргарет Седерфельт, с которой были обсуждены вопросы дальнейшего продвижения в странах Центральной Азии целей устойчивого развития и ситуация в Афганистане.



