Перегородившую путь транспорту фуру отбуксировали с трассы в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области спасатели отбуксировали с трассы перегородившую путь транспорту фуру, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
По информации ведомства, 17 января в 20:56 в ПЧ-26 города Акколя поступило телефонное сообщение о том, что на трассе Нур-Султан – Петропавловск в районе АЗС «Гелиос» необходимо произвести подкачку воздуха в тормозную систему грузового автомобиля.
Как уточнили в ведомстве, фура, груженная 20 тоннами дизельного масла, преградила путь транспорту.
«Сотрудниками ПЧ-26 вместе с представителями «QazAvtoJol» были проведены аварийно-спасательные работы, а именно - буксировка фуры марки DAF с трассы республиканского значения Нур-Султан – Щучинск», - отметили в пресс-службе ДЧС.
Работы проведены в полном объёме, фура находится на территории города Акколя.
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