+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -9 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Перегородившую путь транспорту фуру отбуксировали с трассы в Акмолинской области

18 Января 2020 20:10
Поделиться:
Перегородившую путь транспорту фуру отбуксировали с трассы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области спасатели отбуксировали с трассы перегородившую путь транспорту фуру, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Новости по теме

Метель на трассе: длина самой большой закрытой дороги составила 830 км
Колонну из ста машин сопроводили полицейские в снежную бурю Открыта автодорога по направлению Нур-Султан - Темиртау 13 участков республиканских трасс остаются закрытыми в Казахстане

По информации ведомства, 17 января в 20:56 в ПЧ-26 города Акколя поступило телефонное сообщение о том, что на трассе Нур-Султан – Петропавловск в районе АЗС «Гелиос» необходимо произвести подкачку воздуха в тормозную систему грузового автомобиля.


Как уточнили в ведомстве, фура, груженная 20 тоннами дизельного масла, преградила путь транспорту.

«Сотрудниками ПЧ-26 вместе с представителями «QazAvtoJol» были проведены аварийно-спасательные работы, а именно - буксировка фуры марки DAF с трассы республиканского значения Нур-Султан – Щучинск», - отметили в пресс-службе ДЧС.

Работы проведены в полном объёме, фура находится на территории города Акколя.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт, Другие государственные органы, Дороги,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив