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Перегнать скот на 10 млн сомов пытались из Казахстана в Кыргызстан

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Сентября 2022, 20:39
Перегнать скот на 10 млн сомов пытались из Казахстана в Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Из Казахстана в Кыргызстан пытались перегнать скот на 10 млн сомов (более 58 млн тенге). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики, 3 сентября в Панфиловском районе Чуйской области вблизи госграницы задержали двух граждан Кыргызстана А.М., 1983 года рождения, и Б.А., 1983 года рождения, при попытке нелегального перегона 157 голов крупного рогатого и 174 головы мелкого рогатого скота из Казахстана в Кыргызстан.

Примерная стоимость животных составила более 10 млн 460 тыс. сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане, КРС и МРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Фото: kabar.kg


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