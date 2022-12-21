Переехавший из России IT-специалист назвал плюсы и минусы жизни в Казахстане

21 Декабря 2022, 14:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Переехавший из Росси в Казахстан основатель и директор BigData Team Алексей Драль назвал минусы-и плюсы, встречающиеся в его повседневной жизни в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане ему задали вопрос касательно минусов и плюсов жизни в Казахстане.

«Мне действительно понравилась развитость IT-систем. То есть, когда ты приходишь в ЦОН и получаешь ключик ЭЦП, то с его помощью ты делаешь много классных вещей, за это большой плюс. Минус, который я бы мог отметить, это образование. То есть, когда с этим ключом ты приходишь (в ЦОН), когда тебе надо что-то сделать, люди говорят: «Дайте мне ваш ключ, и я за вас это сделаю». То есть как «дайте мне ваш ключ, я в вашей квартире помою окна за вас». Не все это понимают – насколько это небезопасно. Но возможности они действительно впечатляют», - сказал Алексей Драль.

Он также рассказал об обучающих программах и предоставленных ему возможностях.

«Дальше те вещи, в рамках того, когда мы сюда переехали, я безумно благодарен за возможности стать участником Астана Хаба и за возможность интеграции в различные программы поддержки для обучения. То есть, это очень классная инициатива, позволяющая взращивать кадры. В этом году мы стали участниками этой программы и будем обучать коллег по направлению «машинное обучение – работа с большими данными», - отметил Алексей Драль.

Вместе с тем он также рассказал, чего бы еще ему хотелось.

«Для бизнес-иммигрантов хотелось бы больше поддержки в отношении РВП и ВНЖ, но это скорее частный вопрос», - резюмировал Алексей Драль.