Переехавшие из республик бывшего СССР в США ветераны поделились воспоминаниями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый год в начале мая Михаил Вовчук достаёт свой парадный костюм. Живя в Лос-Анджелесе, в свои без малого 100 лет, традиций он не меняет. Ветеран Второй мировой войны делится воспоминаниями о том, как попал на фронт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу «Голос Америки».

Ветеран второй мировой Михаил Вовчук на фронт попал мальчишкой. Отучившись в военном училище в Узбекистане, куда он и тысячи других жителей Советского Союза были отправлены в эвакуацию в начале войны, Михаил ушел на фронт.

«Погрузили в эшелон две тысячи ребят, им 18-19 лет, и в Сталинград. Прислали железнодорожный эшелон, чтобы поездом отвезти на передовую всех наших курсантов. А командир наш говорит: «Я своих орлов поведу пешком», и мы пошли пешком. Он как будто чувствовал. На всех остальных, кто был на поезде, налетели немцы и там значительная часть погибли», – со слезами на глазах вспоминает ветеран.

В той битве за Сталинград он потерял немало друзей, был ранен и сам. То, что выжил, считает чудом.

«Дружба была настоящая, один за всех и все за одного. Помогали вера в победу, воля и дружба народов», – рассказывает Михаил Вовчук.

Фройм Гелман, ещё один ветеран Второй мировой, живущий в Лос-Анджелесе, тоже оказался в эвакуации в Средней Азии. Ему было 16. На фронт Фройма, рождённого в Румынии, брать не хотели, но командира он убедил. Отучившись в военном училище, был направлен в Приморье, где формировался секретный истребительно-противотанковый полк, который участвовал в боях на Курской дуге.

«Было тяжело, были большие потери, тяжёлые кампании 1943-1944-го годов. Потом, конечно, было легче благодаря тому, что армия набрала силу, дух, были союзники, так что, в целом, после Сталинграда стало легче, можно сказать. А самое яркое воспоминание – момент объявления победы», – говорит Фройм Гелман.

Людмиле Беренбойм, когда началась война, было 9 лет. Вместе с другими детьми, оказавшимися в эвакуации, она помогала старикам и раненным.

«Мы ходили в госпитали, помогали писать письма тем военным, которые были эвакуированы, но у которых рука не могла писать. И мы писали письма их родным», – вспоминает она.

9 мая ветераны соберутся у памятника в Пламмер-парке, поставленного в честь павших советских солдат. Каждый год из Западного Голливуда сюда приходит все меньше ветеранов.

«Сейчас мы насчитали только 33 человека, которые остались в живых. Лет 10 назад было 800 человек», – рассказывает Раиса Агуф, член совета русскоговорящей общины Западного Голливуда.

От мэрии Западного Голливуда на День победы ветеранам развозят подарки: чайник, чай и мёд.

«Все радуются подаркам. Во-первых, это приятно, во-вторых, бесплатно. Когда я обзванивала их и уточняла адрес, все 33 человека начинали плакать», – продолжает свой рассказ Раиса.

На протяжении всего карантина ветеранам привозят горячее питание, продукты и предоставляют транспорт для поездок по городу. Все – бесплатно. В пандемию соцработники каждый день для ветеранов вели кружки в режиме онлайн. Но им, пережившим Вторую мировую и отвоевавшим мирное небо, пандемия, говорят они, совсем не страшна. Главное, по словам ветеранов, чтобы не было новой войны.

Фройм Гелман признаётся, что думает об этом часто: «Я хочу надеяться, что хватит разума у народов и хватит разума у крупных деятелей, чтобы не допустить новой мировой войны, которая грозит уничтожением».

Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.