Переедет ли столичный Департамент полиции в новое здание – ответ главы МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переедет ли столичный Департамент полиции в новое здание. На этот вопрос ответил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос о строительстве здания для Департамента полиции Нур-Султана стоял на повестке дня. Но распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы. Поэтому средства были направлены на систему здравоохранения, на обеспечение безопасности здоровья наших граждан», - пояснил Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Как отметил министр, данный вопрос пока временно приостановлен.

Ранее планировалось столичный Департамент полиции перевести в здание бывшего отеля Ramada Plaza.