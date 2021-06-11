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    14:12, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Переедет ли столичный Департамент полиции в новое здание – ответ главы МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переедет ли столичный Департамент полиции в новое здание. На этот вопрос ответил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос о строительстве здания для Департамента полиции Нур-Султана стоял на повестке дня. Но распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы. Поэтому средства были направлены на систему здравоохранения, на обеспечение безопасности здоровья наших граждан», - пояснил Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Как отметил министр, данный вопрос пока временно приостановлен.

    Ранее планировалось столичный Департамент полиции перевести в здание бывшего отеля Ramada Plaza.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
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