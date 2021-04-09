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    13:13, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Передвижные пункты вакцинации появятся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы создадут передвижные медицинские пункты вакцинации от коронавируса. Эту информацию озвучил руководитель eправления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дополнительно, кроме медицинских учреждений и поликлиник, нами развернуты прививочные пункты в местах массового скопления людей, в ТРЦ. Дополнительно в труднодоступных районах города мы планируем для вакцинации, чтобы выезжали машины, передвижные медицинские пункты с мобильными бригадами для вакцинации. Подготовлено таких машин четыре», - сказал Нариман Табынбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Ранее сообщалось, что в Алматы развернуто почти 200 прививочных пунктов.

    Также в город до конца месяца должно поступить 400 тысяч доз вакцины.

    Всего планируется привить не менее миллиона алматинцев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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