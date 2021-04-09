Передвижные пункты вакцинации появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы создадут передвижные медицинские пункты вакцинации от коронавируса. Эту информацию озвучил руководитель eправления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дополнительно, кроме медицинских учреждений и поликлиник, нами развернуты прививочные пункты в местах массового скопления людей, в ТРЦ. Дополнительно в труднодоступных районах города мы планируем для вакцинации, чтобы выезжали машины, передвижные медицинские пункты с мобильными бригадами для вакцинации. Подготовлено таких машин четыре», - сказал Нариман Табынбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в Алматы развернуто почти 200 прививочных пунктов.

Также в город до конца месяца должно поступить 400 тысяч доз вакцины.

Всего планируется привить не менее миллиона алматинцев.



