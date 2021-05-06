Передвижные прививочные пункты запускают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области активизируют вакцинацию населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что с 5-го мая в Петропавловске запустят передвижные прививочные пункты. Развернут их на базе передвижных медицинских комплексов, полученных в прошлом году. Прививочные пункты будут работать в городском парке культуры и отдыха. По территориальной принадлежности этот пункт относится к 1-й городской поликлинике. От 2-й горполиклиники передвижной пункт будет располагаться в микрорайоне «Береке» и от 3-й – в 20-м микрорайоне.

По данным на 5-е мая, первый компонент вакцины получили 45 159 человек, полный курс вакцинации прошли 15 104 североказахстанца. Всего в регион поступила 61 тысяча доз вакцины «Спутник V» и «QazVac».

«Сегодня поступила третья вакцина «Hayat-Vax» производства ОАЭ. Мы получили 13 тысяч доз. Распределили вакцину по медицинским организациям. С завтрашнего дня «Hayat-Vax» можно получить. Вакцина тоже двухкомпонентная. Второй компонент вводится через 2-4 недели в зависимости от состояния вакцинируемого. Условия хранения, как и у казахстанской вакцины - при +2+8 градусов. Сертифицирована, допущена к использованию на территории РК. В прививочных пунктах можно выбрать любую вакцину», - сказал К. Кусемисов.

Напомним, с 29 апреля в Петропавловске открыли дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах.