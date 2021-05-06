РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:50, 05 Май 2021 | GMT +6

    Передвижные прививочные пункты запускают в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области активизируют вакцинацию населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что с 5-го мая в Петропавловске запустят передвижные прививочные пункты. Развернут их на базе передвижных медицинских комплексов, полученных в прошлом году. Прививочные пункты будут работать в городском парке культуры и отдыха. По территориальной принадлежности этот пункт относится к 1-й городской поликлинике. От 2-й горполиклиники передвижной пункт будет располагаться в микрорайоне «Береке» и от 3-й – в 20-м микрорайоне.

    По данным на 5-е мая, первый компонент вакцины получили 45 159 человек, полный курс вакцинации прошли 15 104 североказахстанца. Всего в регион поступила 61 тысяча доз вакцины «Спутник V» и «QazVac».

    «Сегодня поступила третья вакцина «Hayat-Vax» производства ОАЭ. Мы получили 13 тысяч доз. Распределили вакцину по медицинским организациям. С завтрашнего дня «Hayat-Vax» можно получить. Вакцина тоже двухкомпонентная. Второй компонент вводится через 2-4 недели в зависимости от состояния вакцинируемого. Условия хранения, как и у казахстанской вакцины - при +2+8 градусов. Сертифицирована, допущена к использованию на территории РК. В прививочных пунктах можно выбрать любую вакцину», - сказал К. Кусемисов.

    Напомним, с 29 апреля в Петропавловске открыли дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в крупных мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!