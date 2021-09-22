Передвижные медкомплексы работают в Карагандинской области
Передвижные медкомплексы состоят на балансе многопрофильной больницы Жезказгана, центральных районных больниц Абайского, Осакаровского и Каркарлинского районов, поликлиник №4 Темиртау и №5 Караганды. У каждой медорганизации своя территория обслуживания.
Например, врачи поликлиники №5 на ПМК выезжают по населённым пунктам Бухар-Жырауского района. За летние месяцы они провели консультации акушера-гинеколога, офтальмолога, педиатра, стоматолога, терапевта, хирурга. Обследования на раннее выявление сахарного диабета, артериальной гипертензии, глаукомы и других заболеваний прошли 13,5 тысячи человек.
«Передвижной медкомплекс даёт возможность жителям отдалённых населённых пунктов получить те консультации и обследования, за которыми им бы пришлось ехать в районный центр или город. Мы стараемся заранее оповестить сельчан о приезде ПМК», – пояснила директор поликлиники №5 Караганды Марал Баязитова.
Каждый комплекс состоит из нескольких специализированных кабинетов, где могут вести приём узкие специалисты. Есть зона забора анализов и кабинет функциональной диагностики, а также комната для рентгена и флюорографии.
На услуги ПМК в этом году Фонд медстрахования выделил 503,5 млн тенге. Средства направлены на оплату консультаций и обследований в рамках ГОБМП и ОСМС.
«Услуги передвижного медицинского комплекса оказываются как в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи, так и пакета ОСМС. Другими словами, жители отдалённых населённых пунктов могут получить консультации и обследования в ПМК вне зависимости от статуса в системе медстрахования», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.