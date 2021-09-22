Передвижные медкомплексы работают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области работают шесть передвижных медицинских комплексов (ПМК). Благодаря ПМК жители отдалённых сёл могут пройти медосмотр и получить консультации узких специалистов, не выезжая за пределы своего населённого пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Передвижные медкомплексы состоят на балансе многопрофильной больницы Жезказгана, центральных районных больниц Абайского, Осакаровского и Каркарлинского районов, поликлиник №4 Темиртау и №5 Караганды. У каждой медорганизации своя территория обслуживания.

Например, врачи поликлиники №5 на ПМК выезжают по населённым пунктам Бухар-Жырауского района. За летние месяцы они провели консультации акушера-гинеколога, офтальмолога, педиатра, стоматолога, терапевта, хирурга. Обследования на раннее выявление сахарного диабета, артериальной гипертензии, глаукомы и других заболеваний прошли 13,5 тысячи человек.

«Передвижной медкомплекс даёт возможность жителям отдалённых населённых пунктов получить те консультации и обследования, за которыми им бы пришлось ехать в районный центр или город. Мы стараемся заранее оповестить сельчан о приезде ПМК», – пояснила директор поликлиники №5 Караганды Марал Баязитова.

Каждый комплекс состоит из нескольких специализированных кабинетов, где могут вести приём узкие специалисты. Есть зона забора анализов и кабинет функциональной диагностики, а также комната для рентгена и флюорографии.

На услуги ПМК в этом году Фонд медстрахования выделил 503,5 млн тенге. Средства направлены на оплату консультаций и обследований в рамках ГОБМП и ОСМС.

«Услуги передвижного медицинского комплекса оказываются как в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи, так и пакета ОСМС. Другими словами, жители отдалённых населённых пунктов могут получить консультации и обследования в ПМК вне зависимости от статуса в системе медстрахования», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.