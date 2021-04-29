Передвижные медкомплексы по вакцинации работают на самом крупном рынке Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Передвижные медицинские комплексы по вакцинации населения против коронавирусной инфекции функционируют в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области открыто 36 прививочных кабинетов, 18 выездных бригад проводят вакцинацию работников различных предприятий и крупных организаций против коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, на самом крупном таразском рынке «Ауыл Береке» работают два передвижных медицинских комплекса, приспособленные для вакцинации населения от коронавируса. В составе комплекса два врача, два вакцинатора и медицинские регистраторы, которые проверяют здоровье вакцинирующихся.

«28 апреля на территории рынка «Ауыл Береке» были развернуты мобильные кабинеты вакцинации на базе двух передвижных медицинских комплексов, относящихся к поликлиникам №9 и №7. Первым прививку вакциной «Спутник V» получил директор «Ауыл Береке», а затем работники рынка. Все дали добровольное согласие на получение прививки, прошли осмотр и обследование врача. У привитых в течение тридцати минут реакции и осложнения не отмечены. Им дана информация о вакцине QazCovid-in и «Спутник V». Следующая дата получения прививки назначена через 21 день. Всего за день вакцину получили свыше 80 человек», - пояснили в ведомстве.

Бригады медицинских работников городских поликлиник и центра ЗОЖ ТОО «Зер-кумис» проводят на рынке разъяснительную работу, раздают памятки и листовки. В ходе прививочной кампании планируется привить 1 800 работников рынка «Ауыл Береке».

По информации облуправления здравоохранения, с 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 31 500 доз вакцины «Спутник V». В первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями. У вакцинированных граждан жалоб не имеется. Иммунизация против коронавируса продлится до конца текущего года, планируется привить более 600 тысяч жителей более миллионного населения жамбылского региона.



