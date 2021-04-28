Передвижные медкомплексы для вакцинации организуют в парках Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области первый компонент вакцины против коронавируса получили 94 630 человек. Двумя компонентами привились 10 873. Об эпидситуации в регионе и ходе прививочной кампании аким области Женис Касымбек доложил Премьер-Министру Аскару Мамину на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, вакцинацию стараются сделать максимально доступной. В майские праздники передвижные медкомплексы будут работать в парках крупных городов.

«В области развёрнуто 115 прививочных кабинетов, их пропускная способность – 8–9 тысяч человек в день. Для удобства людей прививочные кабинеты открыты в четырёх крупных торговых центрах и на этой неделе появятся ещё в трёх. К пенсионерам на дом приезжают мобильные бригады. Иммунизация проводится на промышленных предприятиях с выездом на место. В праздничные дни, 1 и 9 мая, а также в связанные с ними выходные в центральных и городских парках Караганды, Темиртау, Жезказгана, Балхаша будут действовать передвижные медицинские комплексы, в том числе для проведения вакцинации населения», – сообщил Женис Касымбек.

По сведениям акима области, в стационарах региона находятся 1 498 пациентов с коронавирусной инфекцией.



