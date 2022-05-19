19 Мая 2022 15:53

Передвижные медицинские комплексы вакцинировали 1,8 млн казахстанцев – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций проходит круглый стол на тему «О некоторых вопросах развития системы здравоохранения и мерах по повышению качества медицинской помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева в своем выступлении отметила, что система здравоохранения страны на фоне глобальных изменений в связи с коронавирусной инфекцией выдержала колоссальную нагрузку, а также претерпела несколько качественных преобразований. В частности, при организации первичной медико-санитарной помощи были созданы около 3 тыс. мобильных бригад, которые показали свою эффективность при оказании помощи пациентам с короновирусной инфекцией.

«Этот опыт у нас совершенствуется и развивается. Сегодня транспортная медицина позволяет обеспечить доступ к медицинской помощи жителям отдаленных сел. Так, 149 передвижных медицинских комплексов осуществляют выезды, проводят скрининговые исследования целевой группы населения, оказывают консультативный прием профильных специалистов, лабораторные и функциональные исследования, в том числе больным с хроническими заболеваниями, находящимися на динамическом наблюдении», – сказала Г. Сарсенбаева.

По ее словам, в прошлом году передвижные медицинские комплексы также провели работу по вакцинации населения – было охвачено около 1,8 млн жителей отдаленных сельских населенных пунктов. По итогам работы передвижных медицинских комплексов выявленные лица с хроническими заболеваниями поставлены на динамическое наблюдение. В текущем году работа комплексов продолжается согласно утвержденным графикам. В первом квартале услугами охвачено более 300 тыс. жителей 550 отдаленных сел. Проведено 118 тыс. диагностических исследований, более 57 тыс. лабораторных исследований, оказано около 300 тыс. консультаций профильных специалистов. Выявлено около 16 тыс. больных, из них около 3 тыс. взято на динамическое наблюдение.