Передвижной пункт вакцинации заработал в посёлке Жанаарка Карагандинской области
ЖАНААРКА. КАЗИНФОРМ – Жители посёлка Жанаарка и окрестных сёл смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в мобильном пункте. Передвижной медицинский комплекс находится перед Домом культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эпидемиологическая ситуация в стране и нашей области непростая. Несмотря на все ограничения, люди продолжают заражаться. И единственный способ остановить дальнейшее распространение этой коварной болезни – массовая вакцинация. В Жанаарке есть и стационарный пункт вакцинации, который работает с 08:00 до 20:00. Кроме того, в каждом населённом пункте у нас также имеются семейно-врачебные амбулатории, при которых можно получить вакцину», – отметили в акимате Жанааркинского района.
По состоянию на 3 августа в Карагандинской области первым компонентом привиты 392 445 человек, вторую дозу вакцины получили 276 294 жителя.
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