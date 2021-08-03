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Передвижной пункт вакцинации заработал в посёлке Жанаарка Карагандинской области

3 Августа 2021 21:13
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Передвижной пункт вакцинации заработал в посёлке Жанаарка Карагандинской области

ЖАНААРКА. КАЗИНФОРМ – Жители посёлка Жанаарка и окрестных сёл смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в мобильном пункте. Передвижной медицинский комплекс находится перед Домом культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эпидемиологическая ситуация в стране и нашей области непростая. Несмотря на все ограничения, люди продолжают заражаться. И единственный способ остановить дальнейшее распространение этой коварной болезни – массовая вакцинация. В Жанаарке есть и стационарный пункт вакцинации, который работает с 08:00 до 20:00. Кроме того, в каждом населённом пункте у нас также имеются семейно-врачебные амбулатории, при которых можно получить вакцину», – отметили в акимате Жанааркинского района.

По состоянию на 3 августа в Карагандинской области первым компонентом привиты 392 445 человек, вторую дозу вакцины получили 276 294 жителя.



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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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