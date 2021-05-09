Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Передвижной праздничный концерт «Жеңіс жолдарымен - Дорогами Победы» проходит в Нур-Султане

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Мая 2021, 13:56
Передвижной праздничный концерт «Жеңіс жолдарымен - Дорогами Победы» проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице сегодня в честь празднования Дня победы проходит уникальный передвижной концерт «Жеңіс жолдарымен - Дорогами Победы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 11 часов утра движущийся автомобиль с расположенной на нём сценой с артистами и концертным оборудованием отправился в свой праздничный марш по крупным улицам и проспектам города. В пресс-службе управления культуры акимата Нур-Султана отметили, что главной особенностью концертной программы является не только передвигающаяся по ключевым улицам города сцена, но и живое исполнение музыкальных композиций победы от Сундета Байгожина, Сулеймена Ибрагимова, Рината Малцагова, Айнур Абдиевой, Даурена Оразбекова, дуэта Moon-Ai и многих других популярных исполнителей.

Передвижной концерт совершит остановки на музее Министерства обороны, Ботаническом саду, EXPO, Президентском и Центральном парке, памятнике Т. Бегельдинову.

Финальная точка концерта станет площадь перед акиматом города Нур-Султан, кроме того все заинтересовавшиеся смогут посмотреть прямую трансляцию концерта на YouTube-канале Управления культуры города Нур-Султан и в Instagram.

Мероприятие нацелено на чествование подвигов ветеранов, воспитание патриотизма.

В управлении культуры добавили, что проведение концерта соответствует всем санитарным нормам, соблюдается социальная дистанция.

Праздничный концерт проходит при поддержке акимата города Нур-Султан.

Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. В Нур-Султане сегодня также проходят концерты под окнами квартир ветеранов ВОВ.


Астана   Культура   Акимат   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Видео   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу