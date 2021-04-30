Передвижная выставка, посвященная 90-летию Мукагали Макатаева, открылась в музее Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия Независимости РК и 90-летия казахского акына Мукагали Макатаева в алматинском музее открылась передвижная выставка «Алаш жырының ақиығы- мұзбалақ Мұқағали», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке представлены ценные экспонаты, которые были привезены из литературно-мемориального музея М. Макатаева. Среди экспонатов можно увидеть личные вещи, семейные фотографии и рукописи писателя.

«Здесь можно увидеть вещи, которые носил при жизни Мукагали Макатаев. К примеру, его костюм, чапан. Также из личных вещей - уникальные записи и дневник. В целом, представлено около 50-ти экспонатов. Как вы знаете, наш музей находится в 300 км от города Алматы. И поехать туда сможет не каждый. Поэтому передвижная выставка станет хорошей возможностью для поклонников творчества поэта. С годами ценность наших экспонатов растет. В течение месяца все алматинцы и гости города смогут посетить данную выставку в музее Алматы», - рассказал заведующий литературно-мемориального музея М. Макатаева Ерлик Ахметов.

Литературно-мемориальный музей М. Макатаева функционирует с 1991 года, в селе Карасаз Нарынкольского региона. В музее хранится 734 музейных предмета, основной фонд составляет 548 единиц хранения, дополнительный – 186. В основном фонде собраны книги, рукописи стихов М. Макатаева, табакерка, шахматный камень и доска, предметы личной гигиены, одежда, портфель, папки и многое другое.

В мероприятии приняли участие представители акимата города Алматы, культурных центров города, сотрудники музея. А также потомки Мукагали Макатаева. В семье поэта было шестеро детей. Первая из двух девочек, Ляззат, умерла в младенчестве, а вторая - Майгуль - погибла в автокатастрофе после того, как семья переехала в Алматы. Жулдыз Макатаев родился в 1951 году.

Супруга Жулдыза Макатаева Бахытгуль Макатаева сегодня является председателем общественного фонда имени М. Макатаева. Фонд занимается продвижением творческого наследия поэта.

«Сейчас проходят много мероприятии, посвященных 90-летию моего отца. Скоро нашим фондом планируется выпуск десятитомного сборника его произведении. Я очень рад, что память о моем отце остается. Народ любит его и почитает. Молодое поколение с удовольствием читают его стихи. Большое спасибо всем! Процветания вашим начинаниям и успехов», - сказал сын Мукагали Макатаева Жулдыз Макатаев.

Во время церемонии открытия выставки самая юная поклонница творчества поэта трехлетняя алматинка Ырысалды Сая прочитала наизусть известные стихотворения поэта «Шеше сен бақыттысың», «Ақ кимешек көрінсе», «Адам маған ұнайды қылығымен», « Өсіңіз жетіліңіз тасқынлаңыз» и «Үш бақытым».

Кроме того, на платформе ZOOM была установлена связь с председателем Фонда «Kazmuseum» Н. Жолбарыс, поэтом, драматургом Н. Оразалиным и коллективом литературно-мемориального музея М. Макатаева.



