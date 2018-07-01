Передвижная экологическая лаборатория начнет работать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Дорожная карта экологических проблем региона, в частности переработки отходов промышленных предприятий, разработана в Жамбылской области до 2020 года.

По словам заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Жаксылыка Сапаралиева, на сегодняшний день экологическая ситуация в регионе стабильная.

«На особом контроле департамента проблема твердо-бытовых отходов, - отметил заместитель руководителя ведомства. - В 377 населенных пунктах размещены 165 полигонов по утилизации различного промышленного и бытового мусора. Производственные отходы крупных промышленных предприятий направляются на вторичную переработку либо утилизируются по принятым стандартам. По поручению акима области разработана соответствующая дорожная карта».

Отметим, что за последние 15 лет показатели производительности региона выросли в 2,5-3 раза, запускаются десятки новых производств, что неизбежно отражается на увеличении эмиссий в окружающую среду. За эти годы промышленные выбросы в атмосферу выросли почти в два раза, составив около 40 тысяч тонн.

По словам спикера, всего по области имеется порядка 2,8 млн тонн твердых отходов. В областном центре для раздельного сбора отходов установлено 347 сетчатых контейнеров для пластиковых и полиэтиленовых предметов, которые прессуются и отправляются на повторную переработку. На сегодняшний день более 79% отходов перерабатывается.

Для контроля над промышленными выбросами крупных предприятий, расположенных в областном центре и районах Жамбылской области, с этого года запускается передвижная экологическая лаборатория. «Она будет проводить сборы и анализы выброса в атмосферу веществ, загрязняющих окружающую среду в результате деятельности заводов», - отметил Жаксылык Сапаралиев.

Для улучшения экологической ситуации успешно реализуется в регионе программа «Зеленый пояс».

«В 2016 году в Жамбылской области зеленые насаждения были посажены на территории в 395 га. В прошлом 2017 году уже более тысячи га. В первом полугодии этого года из запланированных 340 уже есть саженцы на 280 га. Эта работа будет продолжена в последующие годы», - сказал спикер.