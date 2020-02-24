Передвижная аптека появилась в одном из районов Карагандинской области

АКТОГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Карагандинской области теперь действует первый в стране передвижной аптечный пункт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сельские жители смогут получать лекарства по доступной сниженной цене.

Передвижная аптека будет работать по графику и приезжать в разные населённые пункты.

Стоит отметить, что в Актогайском районе есть только одна стационарная аптека. Она располагается в Центральной районной больнице. Если раньше, чтобы купить лекарства, жителям отдалённых сёл приходилось добираться в райцентр, то теперь аптека приедет к ним сама.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Денсаулық».