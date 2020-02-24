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Передвижная аптека появилась в одном из районов Карагандинской области
24 Февраля 2020 15:00
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АКТОГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Карагандинской области теперь действует первый в стране передвижной аптечный пункт, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Сельские жители смогут получать лекарства по доступной сниженной цене.
Передвижная аптека будет работать по графику и приезжать в разные населённые пункты.
Стоит отметить, что в Актогайском районе есть только одна стационарная аптека. Она располагается в Центральной районной больнице. Если раньше, чтобы купить лекарства, жителям отдалённых сёл приходилось добираться в райцентр, то теперь аптека приедет к ним сама.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Денсаулық».
Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение, Общество,
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