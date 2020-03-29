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Передвижение на автомобилях в личных целях запретили в Узбекистане

Автор:  
Мирас Куандыков
29 Марта 2020, 10:06
Передвижение на автомобилях в личных целях запретили в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В городах Узбекистана временно запретили передвижение на личном автотранспорте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение на автомобилях в личных целях в Ташкенте, Нукусе и областных городах Узбекистана.

Передвигаться по городу без разрешения смогут только следующие автомобили: дипломатические авто, транспортные средства, обеспечивающие коммунальные услуги, автомобили, оказывающие медико- эпидемиологические услуги, машины, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, личные автомобили, прибывающие в медицинское учреждение и из него в случаях неотложной медицинской помощи (беременность,

телесные повреждения, угрожающие жизни ситуации), автомобили городских и районных глав администрации, а также их заместителей, похоронные автомобили, машины скорой и медицинской помощи, патрульные авто, почтовых служб и курьерских доставок питания, а также автомобили коммерческих банков.

С 29 марта начинается выдача специальных разрешений (стикеров) для автомобилей, которые могут передвигаться в период действия ограничений. Передвижение на автомобилях в личных целях строго запрещено.


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