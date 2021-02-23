Передвижение грузовиков временно ограничат в историческом центре Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах относительно усиления контроля за техническим состоянием автотранспорта в части работы топливных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках Дорожной карты прорабатываются вопросы изменения с уведомительного на разрешительный порядок открытия новых операторов технического осмотра, а также ужесточения требований к указанным операторам и усиления ответственности за нарушения в сфере проведения технического осмотра путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Кроме того, 30 декабря 2020 года принят Закон «О техническом регулировании», где предусмотрено наделение уполномоченного органа функциями контроля качества реализуемого топлива на автозаправочных станциях на предмет соответствия экологическим нормам», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, акиматом города Алматы начаты работы по введению временного ограничения на передвижение грузового транспорта в историческом центре и пределах малого транспортного кольца города Алматы.

«По данным Министерства внутренних дел в рамках реализации программы «Таза ауа - Жаңға дауа» на въезде в город Алматы функционирует 10 экологических постов, осуществляющих мониторинг автотранспорта с выхлопами, превышающими предельно-допустимые нормы», - отметил Премьер-Министр РК.

Как дополнительно сообщили в Правительстве, в результате работы постов за 2020 год к административной ответственности были привлечены более 23 тысяч автовладельцев за правонарушения, связанные с экологическими требованиями, за отсутствие прохождения технического осмотра, а также несоответствие автотранспорта техническому регламенту.