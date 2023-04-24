Передовые решения в области оборонного оборудования готовы предоставить Казахстану чешские компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Škoda Transportation заинтересована в предоставлении Казахстану продукции в таких сферах как горная добыча и металлургия. Об этом заявил Премьер-Министр Чехии Петр Фиалу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Транспортная компания Шкода заинтересована в предоставлении продукции в таких сферах как горная добыча и металлургия. Также здесь присутствуют такие компании как ERA и другие. Они предлагают передовые решения в области оборонного оборудования взамен на старые системы, а также системы по контролю воздушного трафика для военных целей и для гражданской авиации», - сказал Петр Фиалу, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане.

Он также заявил о готовности чешских компаний к сотрудничеству в сельском хозяйстве

«Они могут предоставлять решения для переработки продовольствия», - добавил Петр Фиалу.

Ранее сообщалось, что чешские компании инвестировали около $270 млн в экономику Казахстана.

Škoda Transportation планирует реализовать крупные проекты в Казахстане.