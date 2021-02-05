Передовиков труда наградила партия «Ауыл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» провела торжественное мероприятие по подведению итогов социальной инициативы за 2020 год «Еңбек адамы – ел тірегі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия члены партии, внесшие весомый вклад в развитие сельского хозяйства, образования, здравоохранения, промышленности, культуры, спорта и других сфер были награждены государственными и ведомственными наградами.

«На протяжении последних четырех лет партия «Ауыл» чествует передовиков производства. Среди них работники сельского хозяйства, агропромышленного сектора, социальных сфер, которые обслуживают сельское население. Есть разные специалисты, которые непосредственно работают на развитие экономики. За это время более 680 человек были поощрены различными ведомственными наградами - за лучшие показатели в сельском хозяйстве, в сфере образования, здравоохранения, культуры, строительства и так далее. То есть, это люди - члены партии «Ауыл», которые показывают пример населению, особенно молодежи», - сказал председатель партии «Ауыл» Али Бектаев в рамках мероприятия в Нур-Султане.

Поздравляя однопартийцев с полученными наградами, председатель партии Али Бектаев отметил, что на XVI съезде партии была утверждена политическая инициатива «Еңбек адамы – ел тірегі» с целью повышения статуса человека труда, формирования в обществе положительного отношения к рабочим профессиям и поднятия престижа сельских тружеников.

«По итогам 2020 года 122 передовики труда получают свои достойные награды. В условиях пандемии мы всех собрать не смогли, поэтому по санитарным нормам в столице собрали ограниченное количество людей, но все награды вручаются на местах - в регионах», - добавил А. Бектаев.

Он также пояснил цель инициативы «Еңбек адамы – ел тірегі».

«Для чего это делается? Мы всегда говорим о развитии экономики, сельского хозяйства, социальной сферы. Но самым главным действующим лицом и основанием развития экономики является человек и человеческий фактор. А это - человек труда. Именно человек труда делает все и производит продукцию. Передовой труд всегда должен быть поощрен. Мы каждый год, подводя итоги года, всегда поощряем своих однопартийцев. Очень много молодых людей стали подтягиваться для работы в сельскохозяйственном производстве», - заявил глава партии.

Отметим, что в этом году пять партийцев получили государственные награды: «Құрмет», «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и 117 членов партии были награждены ведомственными наградами министерств.

На сегодняшний день во всех филиалах партии подводятся годовые итоги социальной инициативы «Еңбек адамы – Ел тірегі» и проводятся церемонии награждения.















