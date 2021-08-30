Передовиков-шахтеров и наставников наградили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В День шахтера в Угольном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау» наградили лучших работников. Обладателями ведомственных нагрудных знаков стали 55 человек. Заслуженным шахтерам присудили звание «Наставник года» и вручили памятные сувениры, пепедает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония награждения прошла с соблюдением санитарных требований. Руководители департамента поздравили коллег и поблагодарили за труд, профессионализм и преданность делу.

Работникам подземных и поверхностных предприятий вручили знаки «Шахтер данқы», «Кенші данқы» и «Шахтерская слава». Каждый получил к награде денежную премию.

В этом году в компании открыли традицию – присуждать звание «Наставник года».

Один из первых его обладателей, горномонтажник Вальтер Пацер, трудится больше 40 лет на шахте «Шахтинская».

«Учу молодых шахтеров, чтобы они работали безопасно, не торопились, делали всё правильно и качественно. Надо передавать опыт. Важно готовить смену, это надо будущее», - поделился он.

Полным кавалером «Шахтерской славы» стал Игорь Крылов, начальник участка ремонта горных выработок шахты «Тентекская».

Это наша общая награда. «Мой отец работал на этой же шахте, и я тружусь уже 35 лет. С родным предприятием связывает масса людей», - считает он.

Нагрудным знаком «Шахтер данқы» III степени награжден Ринат Гарифуллин. Пятый десяток лет он трудится на шахте «Казахстанская».

В компании также отметили шахтерские династии. Вручили подарки и денежные сертификаты.