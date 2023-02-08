Передавать пенсионные активы в управление иностранным компаниям предложили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка страны Алия Молдабекова озвучила ряд предложений по совершенствованию инвестиционной политики ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нацбанком совместно с Агентством по развитию и регулированию финансового рынка и Министерством труда и социальной защиты населения проведена работа по исполнению пункта 6 Общенационального плана мероприятий, утвержденного указом Главы государства. Этот пункт предусматривает разработку эффективной инвестиционной стратегии ЕНПФ, предусматривающей возможность привлечения к управлению пенсионными активами частных управляющих компаний», - сказала Алия Молдабекова на встрече с сенаторами.

В частности, предлагается:

предоставить вкладчикам ЕНПФ право передачи до 50% от суммы своих пенсионных накоплений в частное управление по волеизъявлению вкладчика. Я напомню, что сейчас такой возможностью могут пользоваться только те, у кого сверхпорога достаточности.

предусмотреть включение пенсионных накоплений, переданных вкладчиками ЕНПФ в частное управление, в расчет порога минимальной достаточности при намерении вкладчика использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

расширить инвестиционные возможности частных управляющих компаний путем пересмотра перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов ЕНПФ.

принять меры по совершенствованию требований к частным управляющим компаниям по обеспечению доходности по пенсионным активам.

расширить критерии к допуску частных управляющих компаний по управлению пенсионными активами, в том числе, предусмотреть возможность привлечения к управлению пенсионными активами дочерних иностранных организаций, имеющих высокий кредитный рейтинг.

«Мы, как Нацбанк, управляя активами золотовалютных резервов, Нацфонда, мы привлекаем частные управляющие компании, которые локируются за рубежом. То есть мы предлагаем предусмотреть и такую возможность для наших вкладчиков тоже. Вышеуказанные предложения неоднократно обсуждались экспертным сообществом и были поддержаны АП», - добавила спикер.