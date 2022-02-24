Передать «Самрук-Энерго» и KEGOC в ведение Минэнерго предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Суиндик Алдашев предложил Министерству энергетики принять меры по реформированию отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаем, что Министерству энергетики необходимо принять меры по скорейшему качественному реформированию электроэнергетической отрасли. Для этого нами предлагается следующее. Во-первых, произвести структурные преобразования в системе управления отраслью, с усилением роли Министерства энергетики. АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC» передать в ведение Минэнерго как единому отраслевому регулятору. При этом пересмотреть функции АО «KEGOC», определив его как энергопередающую организацию и исключив несвойственные ей функции», - сказал Суиндик Алдашев во время круглого стола в Сенате, отметив, что данные предложения соответствуют задаче, поставленной Главой государства по реорганизации «Самрук-Казына».

Также, как отметил депутат, Национальный диспетчерский центр, выполняющий стратегически важные функции по диспетчерско-технологическому регулированию режимами работы национальной энергосистемы, электростанций и сетей на всех уровнях, должен работать под управлением Министерства энергетики.