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Передать «Самрук-Энерго» и KEGOC в ведение Минэнерго предложил сенатор

24 Февраля 2022 16:03
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Передать «Самрук-Энерго» и KEGOC в ведение Минэнерго предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Суиндик Алдашев предложил Министерству энергетики принять меры по реформированию отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Считаем, что Министерству энергетики необходимо принять меры по скорейшему качественному реформированию электроэнергетической отрасли. Для этого нами предлагается следующее. Во-первых, произвести структурные преобразования в системе управления отраслью, с усилением роли Министерства энергетики. АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC» передать в ведение Минэнерго как единому отраслевому регулятору. При этом пересмотреть функции АО «KEGOC», определив его как энергопередающую организацию и исключив несвойственные ей функции», - сказал Суиндик Алдашев во время круглого стола в Сенате, отметив, что данные предложения соответствуют задаче, поставленной Главой государства по реорганизации «Самрук-Казына».

Также, как отметил депутат, Национальный диспетчерский центр, выполняющий стратегически важные функции по диспетчерско-технологическому регулированию режимами работы национальной энергосистемы, электростанций и сетей на всех уровнях, должен работать под управлением Министерства энергетики.

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#Правительство РК   #Энергетика   #Сенат   #Минэнерго РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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