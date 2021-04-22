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    12:33, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Передать расследования авиапроисшествий в независимые международные органы предложил Талгат Мусабаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Талгат Мусабаев рассказал о проблемах в сфере безопасности полётов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат в своем запросе на имя Премьер-Министра поднял вопросы безопасности в сфере гражданской авиации и организации полетов.

    Сенатор отметил, что по закону, сертификацией, надзором и контролем в гражданской авиации от государства должен заниматься Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Однако фактически внутренними документами эти государственные функции переданы коммерческой компании АО «Авиационная администрация Казахстана», руководит которой иностранный гражданин. Факт такого самоустранения из сферы, по мнению сенатора, ставит вопрос о целесообразности наличия этого госоргана.

    «Предлагается вернуть здравый смысл и направить решение вопроса в законное русло. Считаем необходимым вернуть государственные функции по надзору и контролю в гражданской авиации в Комитет гражданской авиации, а поскольку АО «Авиационная администрация Казахстана» уже создано – то оставить ему только функции по сертификации, или придать ему статус не субъекта коммерции, а государственного органа со всеми вытекающими законодательными последствиями и ответственностью, возложив на него исполнение государственных функций», - отметил сенатор.

    В своём запросе он также указал, что необходимо рассмотреть передачу расследований авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации в Министерство по чрезвычайным ситуациям или в независимые международные региональные органы расследования.



    Теги:
    Сенат Парламент Транспорт Безопасность Происшествия
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