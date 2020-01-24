+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 2 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Передачу детских садов в частные руки обсудили на общественном совете в Петропавловске

24 Января 2020 21:55
Поделиться:
Передачу детских садов в частные руки обсудили на общественном совете в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете в Петропавловске обсудили вопрос передачи трех детских садов в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Систему «Электронный детский сад» введут в Алматы

Как оказалось, ни городские депутаты, ни общественный совет о передаче детских садов ничего не знали, ни в каких обсуждениях и согласованиях участия не принимали. Решение было принято на областном уровне.

Члены общественного совета опасаются, что цены в этих дошкольных учреждениях образования вырастут: иначе каким образом будет зарабатывать предприниматель.

Заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибуллин заверил, что о повышении оплаты за пребывание в детском саду не будет. Инвестор будет зарабатывать за счет дополнительных образовательных услуг. Родители будут сами решать, пользоваться ими или нет.

«Государство оплачивает за каждого ребенка 30 тысяч тенге. Такую же сумму мы перечисляем государственно-частному партнеру. Он зарабатывает за счет дополнительного образования, расширяет комплекс услуг. Вводят, например, хореографию, какие-то еще развивающие предметы», - сказал А. Хабибуллин.

Член общественного совета, депутат, юрист Павел Афанасьев считает, что детей, чьи родители не захотят пользоваться этими дополнительными услугами, просто «выживут» из детсада.

Есть у членов общественного совета вопросы и по процедуре передачи детских садов.

«Областной маслихат принял решение об утверждении перечня объектов ГЧП 4 октября. Тендер провели почему-то в августе. На каком основании его проводили, если список объектов утвердили на два месяца позже», - сказал П. Афанасьев.

Пока вопросов по передаче детских садов в доверительное управление у членов общественного совета больше, чем ответов. Сейчас проблемой занимается областная прокуратура и антикоррупционная служба.

Напомним, в конце прошлого года в Петропавловске передали в доверительное управление три детских сада.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Общество,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив