Передачу детских садов в частные руки обсудили на общественном совете в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете в Петропавловске обсудили вопрос передачи трех детских садов в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, ни городские депутаты, ни общественный совет о передаче детских садов ничего не знали, ни в каких обсуждениях и согласованиях участия не принимали. Решение было принято на областном уровне.

Члены общественного совета опасаются, что цены в этих дошкольных учреждениях образования вырастут: иначе каким образом будет зарабатывать предприниматель.

Заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибуллин заверил, что о повышении оплаты за пребывание в детском саду не будет. Инвестор будет зарабатывать за счет дополнительных образовательных услуг. Родители будут сами решать, пользоваться ими или нет.

«Государство оплачивает за каждого ребенка 30 тысяч тенге. Такую же сумму мы перечисляем государственно-частному партнеру. Он зарабатывает за счет дополнительного образования, расширяет комплекс услуг. Вводят, например, хореографию, какие-то еще развивающие предметы», - сказал А. Хабибуллин.

Член общественного совета, депутат, юрист Павел Афанасьев считает, что детей, чьи родители не захотят пользоваться этими дополнительными услугами, просто «выживут» из детсада.

Есть у членов общественного совета вопросы и по процедуре передачи детских садов.

«Областной маслихат принял решение об утверждении перечня объектов ГЧП 4 октября. Тендер провели почему-то в августе. На каком основании его проводили, если список объектов утвердили на два месяца позже», - сказал П. Афанасьев.

Пока вопросов по передаче детских садов в доверительное управление у членов общественного совета больше, чем ответов. Сейчас проблемой занимается областная прокуратура и антикоррупционная служба.

Напомним, в конце прошлого года в Петропавловске передали в доверительное управление три детских сада.



