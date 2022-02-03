Передача школ города Жанаозен в доверительное управление – это не приватизация

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, как будет осуществляться передача школ в доверительное управление в городе Жанаозене, рассказала руководитель управления образования Мангистауской области Светлана Тулебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, передача в доверительное управление – это не приватизация. Школы остаются в государственной собственности. На определенный срок передаются в доверительное управление.

Светлана Тулебаева подробно рассказала об основных требованиях, предъявляемых к частному партнеру при передаче в доверительное управление через механизм ГЧП.

«Повышение качества образования путем повышения квалификации учителей; проведение в кратчайшие сроки ремонтных работ зданий, требующих капитального и легкого ремонта; обеспечение организации качественного образовательного процесса, соответствующее нынешним требованиям с использованием современных технологий в сфере образования», - сказала Светлана Тулебаева.

По информации спикера, в целях повышения потенциала школ города Жанаозена инвестор предложит ряд эффективных мер.

«На собственные средства будет проводить ремонт и реконструкцию здания школы, реализует мероприятия по укреплению материально-технической базы школы в соответствии с современными требованиями (техника, лаборатории и т.д.); будет реализована программа повышения квалификации и профессионального мастерства учителей, а также программы укрепления здоровья учащихся и формирования жизненных навыков; будут внедрены механизмы развития эффективных отношений между школой, учеником и родителями; будет проведена работа по поддержке и всестороннему совершенствованию существующего педагогического коллектива в школах (коллектив не будет сокращен, руководители школ и учителя продолжат работу); школы, взятые в управление, не перейдут в частную собственность, а по истечении срока управления будут возвращены на баланс городского отдела образования», - сказала руководитель управления образования Мангистауской области Светлана Тулебаева.

Что касается договора управления, то для реализации проекта инвестор подписывает договор государственного частного партнерства с акиматом области. Договор заключается на основе открытого конкурса (в рамках закона о ГЧП).

В рамках договора инвестор принимает рекомендации по повышению школьного потенциала и качества образования. Он утверждает показатели оценки качества исполнения обязательств.

По финансированию, учреждение, получившее в управление школы, получает необходимые средства для обеспечения учебного процесса на основе подушевого финансирования, заключив договор с республиканским финансовым центром.

Затраты инвестора на реализацию проекта возмещаются государством в рамках срока управления школами.