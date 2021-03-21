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Передача пенсионных в доверительное управление: сколько процентов забирает компания

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Марта 2021, 15:49
Передача пенсионных в доверительное управление: сколько процентов забирает компания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде страны рассказали о процентном вознаграждении управляющего инвестиционным портфелем (УИП) при передаче пенсионных в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения будет ежегодно утверждаться органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год», - сообщили в ЕНПФ в ответ на запрос редакции.

В Фонде также уточнили, что Реестр УИП, их Инвестиционные декларации и информация о комиссионном вознаграждении размещены на сайте enpf.kz в разделе «Услуги».

Таким образом, в накопительную пенсионную систему возвращается конкурентная среда управляющих пенсионными активами, которые предлагают вкладчикам свои инвестиционные стратегии с различным уровнем риска и доходности. У вкладчиков появилась возможность управлять своими накоплениями через выбор управляющей компании.


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