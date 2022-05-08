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Передача останков казахстанского воина состоялась в Санкт-Петербурге
8 Мая 2022 17:17

Передача останков казахстанского воина состоялась в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - На территории Патриотического объединения «Ленрезерв» 7 мая состоялась торжественная церемония передачи останков красноармейца П.А.Фоменко, уроженца Костанайской области (Казахской ССР), воевавшего на Ленинградском фронте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга А.Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Бельский, генеральный консул Республики Казахстан Санкт-Петербурге Б.Досманбетов, руководитель поискового отряда «Ленрезерв» Д.Ромашко, представители казахской диаспоры.

Останки красноармейца обнаружил поисковый отряд патриотического объединения «Ленрезерв» на Невском пятачке. Их нашли в траншее в 100 метрах от штабного блиндажа 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Невской оперативной группы.

В ближайшее время останки погибшего будут переданы его родственникам.

Ранее сообщалось о возложении цветов к памятнику Героя Советского Союза Алии Молдагуловой в Санкт-Петербурге.



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