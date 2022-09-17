Перед встречей Папы Римского мы репетировали почти месяц – полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время визитов в Казахстан высокопоставленных зарубежных гостей, мировых лидеров, первых лиц иностранных государств и премьер-министров проводится полицейское сопровождение их передвижения по дорогам. Кроме автопатруля, в кортеж входит и мотополиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В столичном взводе 16 профессиональных мотоциклистов. Чтобы попасть в их число необходимо иметь безупречную репутацию, особые навыки вождения и пройти специальные курсы. Только после жесткого отбора, стражи порядка получают заветные мотоциклетные шлемы, соответствующее обмундирование и своих железных двухколесных коней.

Полицейский эскорт – так называют сотрудников, сопровождающих на мотоциклах особо охраняемых лиц. Мотовзвод относится к спецбатальону. Форма сотрудников эскортной полиции значительно отличается от обычной – тяжелые мотошлемы с полицейской символикой, кожаная полицейская форма и сапоги.

Арыстан Смаилбеков – старший инспектор эскортного взвода, больше десяти лет служит в специализированном батальоне. Водит тяжелое двухколесное авто уже девять лет.

«В первые минуты начала движения, когда выезжаем на сопровождение, чувствуется волнение. А дальше все происходит на автомате, опыт берет свое. На этот раз мы сопровождали Папу Римского. На кортеж выезжаю уже в пятый раз. За эти годы сопровождал много президентов различных стран и охраняемых лиц», – говорит полицейский.

По его словам, каждый раз перед государственным визитом они заранее «отрабатывают» маршруты передвижения охраняемых людей, их место проживания, посещения и так далее.

«Перед приездом гостей мы проводим тренировки. Обычно репетируем на плацу, бывает, выезжаем в город. Командир взвода распределяет нас. На тренировки может уйти месяц, а может и два. Перед встречей Папы Римского мы репетировали почти месяц. Все прошло на высшем уровне. Он даже остановился и поблагодарил нас. Для нас это большая честь», – сказал Арыстан.

Езда на полицейских мотоциклах – мечта Алексея Ногая, которую он осуществил в этом году. Офицер начал службу 7 лет назад в Полке полиции по охране дипломатических представительств. Также у него есть опыт в спецслужбе охраны и спецбатальоне патрульной полиции ДП города Нур-Султана.

«Самое волнительное и опасное – держать расстояние спереди и по бокам. Ведь при сопровождении сотрудники передвигаются в колонне. Для них важная часть сопровождения – не сойти с маршрута и держать равновесие, при этом следить за безопасностью охраняемого. Сопровождение первых лиц – дело напряженное и ответственное. Главное – не упасть лицом в грязь. Со стороны кажется, что легко, а на самом деле не все так просто. Как говорится мотоцикл - это не машина, и управление мотоциклом имеет свои особенности. При маневрах особенно чувствуется, ведь у него два колеса. Безусловно нас этому обучают, и не один день. Когда Папа Римский обратился к нам, у нас захватило дух, потому что по протоколу такого не было. Затем он нам вручил памятные медали», – говорит капитан полиции.

В столичный полицейский кортеж входит 16 мотоциклистов, двое – в резерве. При сопровождении если произойдет какое-то ЧП, на замену выезжают резервные мотополицейские.

Мотопатрулирование производится только в теплое время года. В будние дни полицейские спецбата занимаются основной деятельностью – патрулируют улицы, регулируют на закрепленных участках.





















Фото: polisia.kz