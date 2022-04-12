Перед Правительством стоит сложная задача по сдерживанию инфляции - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил эффективно использовать необходимые инструменты для сдерживания инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом на сегодня удалось нивелировать влияние ограничительных мер на социально-экономическое развитие страны. Но работу в этом направлении следует продолжить, поскольку санкционное влияние на экономику наших соседей усиливается. Также перед Правительством стоит сложная задача по сдерживанию инфляции», - сказал во время заседания Правительства

А. Смаилов.

По его словам, наблюдается ускорение годовой инфляции в стране по итогам марта до 12%. Сказывается рост инфляции в странах - торговых партнерах и рост мировых продовольственных цен.

«По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировой индекс цен на продовольствие в марте текущего года вырос до 159 процентных пункта, достигнув самого высокого уровня за 30 лет. Цены в мире выросли в большей степени на зерновые, растительные масла, сахар, мясо и молочные продукты. Это напрямую влияет и на наш рынок.

«Как вы знаете, по поручению Главы государства реализуется Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы. Необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются. Государственные органы и акиматы должны эффективно их использовать, а также держать данный вопрос на особом контроле», - поручил глава Кабмина.

А. Смаилов отметил, что благодаря устойчивому развитию реального сектора экономики в первом квартале текущего года удалось достичь роста ВВП до 4,4%.

«Главное влияние на рост экономики страны оказали отрасли обрабатывающей промышленности В частности, наблюдаются темпы роста в производстве кожаной продукции на 29%, напитков на 19%, фармацевтике на 18%, пластмассовых изделий на 15%, производстве одежды на 13%, минеральной продукции на 12%, машиностроении на 11%, в том числе в автомобилестроении на 15%, готовых металлических изделий на 11%», - рассказал Премьер-Министр РК.

В горнодобывающей промышленности наблюдается уверенный рост на 6,1% за счёт увеличения добычи нефти на 7,6%, природного газа на 8,2%, металлических руд и угля на 1,9%. В секторе услуг отмечается положительный рост на уровне 2,8% за счет высокой динамики в транспорте (9,3%), торговле (8%) и связи (6,4%). В строительной отрасли рост отмечен на уровне 8,6%. Уже введено в эксплуатацию 2,9 млн квадратных метров жилья.

«По итогам января-марта по всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, Шымкенте и столице. Остальным регионам необходимо активизировать работу», - отметил А. Смаилов.