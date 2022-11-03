Перед правительственной комиссией стоит задача по объективному расследованию причин аварии – Алихан Смаилов

3 Ноября 2022, 11:37

3 Ноября 2022, 11:37

Перед правительственной комиссией стоит задача по объективному расследованию причин аварии – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство уже заостряло внимание руководства АО «Арселор Миттал Темиртау» на необходимости принятия мер по созданию безопасных условий труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу главы Кабмина в сети Facebook.

«3 ноября на шахте имени Ленина УД АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария, унесшая, по последним данным, жизни пяти горняков. Моим распоряжением создана правительственная комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям РК Юрием Ильиным. В ее состав вошли представители уполномоченных министерств, местных исполнительных органов и профсоюзных организаций.

Летом этого года во время посещения АО «АрселорМиттал Темиртау» я уже заострял внимание руководства компании на необходимости принятия исчерпывающих мер по созданию безопасных условий труда, выделения инвестиций на модернизацию производства.

Перед правительственной комиссией поставлены задачи по объективному расследованию причин аварии, решению оперативных вопросов, а также оказанию всесторонней помощи семьям погибших и пострадавшим. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал Премьер-Министр.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана.

Фото: phonoteka.org