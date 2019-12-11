Перед переходом на 12-летнее обучение необходимо создать базу - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане еще не готовы к переходу на 12-летнее школьное обучение. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По 12-летнему обучению было дано соответствующее поручение Главой государства. Перед переходом на 12-летнее обучение нам необходимо создать базу, основу. Так как у нас есть проблема трехсменных школ, аварийных школ. Мы не можем сказать, что полностью готовы, готовы учебники и сами учителя. Поэтому нам нельзя спешить в этом вопросе. Мы должны сначала принять все меры, создать платформу, а потом уже перейти. В этой связи хочу вас заверить, что мы продолжаем работу», – сказал А. Аймагамбетов.

По его словам, в 2020 году завершится переход на обновленное содержание учебных программ. В школах внедряется критериальная система оценивания, которая в целом показывает свою эффективность. Но ее необходимо еще совершенствовать, для чего создана специальная рабочая группа, в которую входят учителя, заместители директоров школ и эксперты. Работа будет завершена в кратчайшие сроки.

Ранее Президент поручил МОН системно, без спешки организовать переход на 12-летнее обучение, уделив внимание подготовке инфраструктуры, программы и образовательной системы в целом.