Перед общественным советом отчитался аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Перестройка в период пандемии и адаптация к новой реальности. Как Карагандинская область справилась с вызовами тяжёлого 2020 года и что будет сделано в 2021-м, об этом глава региона Женис Касымбек рассказал в своём отчёте перед Общественным советом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на все трудности, режим ЧП и карантинные ограничения, область сохранила положительную динамику развития.

«Первоочередными нашими задачами стали сохранение здоровья жителей, поддержка бизнеса, обеспечение стабильных доходов и трудовой занятости. За год запущено 11 новых производств с созданием более 2 500 новых постоянных рабочих мест. В промышленности объём продукции составил 2,9 трлн тенге, с ростом на 1,5%. Большой акцент сделан на привлечении инвестиций. В прошлом году их объём составил 678,2 млрд тенге, из них 81,6% - частные средства», - отметил Женис Касымбек.

Благодаря различным программам было создано 35 тысяч новых рабочих мест.

По Дорожной карте занятости реализовали 622 инфраструктурных проекта в 140 населённых пунктах, с созданием 16 тысяч рабочих мест. В городах и сельской местности отремонтировано порядка 300 км дорог, свыше 200 социальных объектов, в 37 населённых пунктах улучшили водоснабжение.

Корректировке подверглись бюджетные расходы. Большие средства направили на здравоохранение.

В короткие сроки в области перепрофилировали действующие больницы в инфекционные госпитали. В Жезказгане построили новый инфекционный госпиталь на 200 коек. По всему региону обновили парк медицинского оборудования. Приобрели 242 аппарата ИВЛ, 40 цифровых рентген-аппаратов. В течение года открылись 5 кабинетов компьютерной томографии и 11 ПЦР-лабораторий.

Женис Касымбек рассказал Общественному совету и о планах на 2021 год. Намечен запуск 14 крупных производств. По прогнозам, инвестиции составят порядка 715 млрд тенге.

Увеличится жилищное строительство. Квартирами обещают обеспечить более 3 тысяч социально защищаемых семей.

Продолжат приводить в порядок областные и внутрипоселковые дороги. Ряд проектов реализуют для улучшения водо- и теплоснабжения в городах и районах.

Благодаря поддержке правительства в регионе строится сразу семь крупных канализационно-очистных сетей. В этом году будут сданы в эксплуатацию очистные сооружения в Приозёрске, Абае, селе Улытау и посёлке Карабас. Также запланирована реализация проектов в посёлке Карагайлы Каркаралинского района и в Актогае.

«Нашей главной задачей остаётся обеспечение благополучия жителей региона. В области ещё немало вопросов, требующих решения. Здесь очень важна ваша поддержка. Уверен, что вместе мы сможем достичь поставленных целей», - подчеркнул Женис Касымбек.

Члены Общественного совета положительно оценили работу власти.

«Как экономист я могу отметить эффективную деятельность областной команды. Самое главное - это стабильность, рабочие места. Хорошие показатели привлечения инвестиций, развития промышленности», - сказал председатель совета Еркара Аймагамбетов.