Перед нами стоит задача по реализации инициатив Главы государства – резервист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Президентского молодежного кадрового резерва, заместитель руководителя аппарата акима города Нур-Султана Жусуп Жумагулов считает, что перед нами стоит задача по реализации инициатив Главы государства, озвученных сегодня в Послании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

.По его словам, важно не увлекаться процессами, а настраиваться на результат,





«Мы отчетливо видим, что Глава государства продолжает проводить поэтапную реформу, которую он озвучивал в своей предвыборной кампании. Очень важно, что при этом продолжается преемственность политики, начатой Елбасы. В сегодняшних условиях это ключевой фактор успеха, потому что нельзя построить что-то новое, если нет фундамента. Первое, на что акцентировал внимание Глава государства, считаю, это продолжение оптимизации государственного аппарата и квазигосударственного сектора. Кризис показал, что его нужно подстраивать и переориентировать на новые цели. Думаю, что в этом случае будут полезными опыт и знание моих коллег из Президентского молодежного кадрового резерва. Все они - профессионалы», - отметил резервист.





По его словам, если в следующем году будут проводиться выборы в сельских округах, желающие резервисты могут принять участие и продемонстрировать, что все они являются успешными управленцами.





«На мой взгляд, один из важных вопросов – это экономическое развитие страны в новых реалиях. Все меры государственной политики, как сказал Глава государства, могут быть направлены на создание инфраструктуры для предпринимателей. Очень важно, чтобы эти предприятия были экспорториентированные. Мы видим на примере стран Южной Азии, что успешными являются экспортоориентированные страны. Если нет конкурентоспособности за пределами страны, то эти предприятия рано или поздно погибнут. Для экономики это может стать большим ударом», - считает Жусуп Жумагулов.





При этом, по его мнению, перед представителями Президентского молодежного кадрового резерва стоят задачи по реализации инициатив Главы государства. Жусуп Жумагулов отметил, что очень важно не увлекаться процессами, а настраиваться на результаты. Только по ним можно судить об эффективности проделанной работы.





«Думаю, что, если кому-нибудь из моих коллег предоставят возможность стать частью новых агентств или институтов, они докажут, что являются опытными управленцами, которые могут демонстрировать эффективные результаты», - заключил заместитель руководителя аппарата акима города Нур-Султана Жусуп Жумагулов.