Перед Казахстаном и Китаем открываются новые горизонты взаимодействия - посол КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит конференция на тему «Восточный сосед Казахстана. Динамичное развитие КНР глазами очевидцев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо рассказал о достижениях Китая за 70 лет.

Дипломат напомнил, что 70 лет назад Китай был отсталым в технологичном плане государством, где практически не было развито производство. Сегодня же это большая сильная страна с развитой экономикой и промышленностью.

Отдельно посол затронул вопрос развития двусторонних отношений между Казахстаном и КНР.

«Нынешний 2019 год выдался урожайным в плане развития китайско-казахстанских отношений. В апреле нынешнего года в рамках участия в форуме «Международное сотрудничество. Один пояс - один путь» Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева наградил Орденом Дружбы сам председатель КНР Си Цзиньпин. Недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый успешный государственный визит в Китай, в ходе которого лидеры наших двух стран приняли решение о выведении наших отношений на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства. Этот новый статус взаимоотношений открывает новые горизонты взаимодействия», - отметил посол КНР.

«Теперь, помимо продолжения реализации 55 индустриальных, инвестиционных проектов, мы будем еще и развивать высокотехнологическое сотрудничество, преимущественно в таких областях как большие данные, искусственный интеллект, телекоммуникации, блокчейн, цифровизация и так далее. Лидеры наших стран также подчеркнули необходимость развивать культурно-гуманитарный обмен, ставя во главу угла укрепление взаимопонимания, взаимодоверия между нашими двумя странами, между нашими народами», - подчеркнул Чжан Сяо. В заключение дипломат добавил, что все достигнутые договоренности между нашими странами имеют сегодня большую актуальность.

«Нынешний 2019 год ознаменован 70-летием образования КНР. 70 лет - это лишь миг по историческим меркам, но к этой знаменательной дате китайцы подошли с неимоверно огромными достижениями, чем вправе гордиться каждый китаец», - сказал Чжан Сяо.