Новости
Перед Казахстаном и Китаем открываются новые горизонты взаимодействия - посол КНР
23 Октября 2019 12:22
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит конференция на тему «Восточный сосед Казахстана. Динамичное развитие КНР глазами очевидцев», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеУкрепляя дружбу и партнерство на новом этапе – глава МИД РК о визите Касым-Жомарта Токаева в КНР Касым-Жомарт Токаев пригласил Си Цзиньпина в Казахстан Никаких секретных соглашений между Казахстаном и Китаем не существует – Женис Касымбек
В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо рассказал о достижениях Китая за 70 лет.«Нынешний 2019 год ознаменован 70-летием образования КНР. 70 лет - это лишь миг по историческим меркам, но к этой знаменательной дате китайцы подошли с неимоверно огромными достижениями, чем вправе гордиться каждый китаец», - сказал Чжан Сяо.
Дипломат напомнил, что 70 лет назад Китай был отсталым в технологичном плане государством, где практически не было развито производство. Сегодня же это большая сильная страна с развитой экономикой и промышленностью.
Отдельно посол затронул вопрос развития двусторонних отношений между Казахстаном и КНР.
«Нынешний 2019 год выдался урожайным в плане развития китайско-казахстанских отношений. В апреле нынешнего года в рамках участия в форуме «Международное сотрудничество. Один пояс - один путь» Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева наградил Орденом Дружбы сам председатель КНР Си Цзиньпин. Недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый успешный государственный визит в Китай, в ходе которого лидеры наших двух стран приняли решение о выведении наших отношений на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства. Этот новый статус взаимоотношений открывает новые горизонты взаимодействия», - отметил посол КНР.
«Теперь, помимо продолжения реализации 55 индустриальных, инвестиционных проектов, мы будем еще и развивать высокотехнологическое сотрудничество, преимущественно в таких областях как большие данные, искусственный интеллект, телекоммуникации, блокчейн, цифровизация и так далее. Лидеры наших стран также подчеркнули необходимость развивать культурно-гуманитарный обмен, ставя во главу угла укрепление взаимопонимания, взаимодоверия между нашими двумя странами, между нашими народами», - подчеркнул Чжан Сяо.
В заключение дипломат добавил, что все достигнутые договоренности между нашими странами имеют сегодня большую актуальность.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Китай,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Баку началась встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения
- Александр Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан
- В Китае открылась VI Всемирная интернет-конференция
- Посол Казахстана встретился со спикером палаты советников Парламента Японии
- Радек Вондрачек: Нерешенных вопросов между Казахстаном и Чехией нет
- Халяльный бизнес хотят развивать малазийцы в Казахстане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047