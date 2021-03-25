Перед идущим поездом заглох двигатель авто у павлодарца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Щербактинском районе Павлодарской области водитель автомобиля «Toyota» попытался проскочить на переезде перед идущим поездом, но у него заглох двигатель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 марта при мониторинге социальных сетей на странице kolesa_pavlodar опубликовано видео, где машинисту поезда пришлось экстренно произвести торможение, так как на путях стоял автотранспорт», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По его словам, этот факт был зарегистрирован в отделе полиции Щербактинского района Павлодарской области, и по нему провели проверку.

«19 марта на 544-м километре железнодорожных путей, на переезде села Алексеевка Щербактинского района, водитель автомашины «Toyota Camry», грубо нарушая правила дорожного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора. Водитель думал, что успеет проехать, но именно на переезде у него заглохла автомашина», - сказал Жаскайрат Каиров.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, водителем оказался 38-летний житель Щербактинского района. За проезд на запрещающий сигнал светофора железнодорожного переезда в отношении него возбудили административное производство по части 1 статьи 607 КРКоАП «Нарушение правил проезда железнодорожных переездов» с наложением штрафа в размере десяти месячных расчётных показателей – 29 170 тенге.

Видео предоставлено департаментом полиции Павлодарской области