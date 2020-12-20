Перед гражданами не должно быть бюрократической стены - Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев ознакомился с практическим воплощением принципов открытости, прозрачности и подотчетности в Жылойском и Махамбетском районах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особое внимание уделено вопросу социального благополучия населения Жылойского района. Он ознакомился с работой Центра занятости населения г. Кульсары и фронт-офиса Отдела социальной защиты и занятости населения. На сегодня количество оказанных ими услуг составляет 9552, что позволило трудоустроить 2077 человек.

Посещая объекты, А. Шпекбаев отметил: «Клиентоориентированность и обслуживание граждан в комфортных условиях является приоритетной задачей современного государственного аппарата. Государственные служащие должны слышать каждого, а перед гражданином не должна возникать бюрократическая стена».

Подобная трансформация госорганов является ключевым условием для активного взаимодействия с обществом и повышения чувствительности госаппарата к запросам граждан.

На сегодняшний день в Атырауской области в формате фронт-офисов и «опенспейсов» функционирует более 45 государственных органов и учреждений.

Для обеспечения комфортного получения электронных госуслуг в зданиях акиматов сельских округов и школ функционируют уголки самообслуживания, где специально обученные работники акиматов и преподаватели информатики помогают гражданам самостоятельно получать услуги, доступные на портале электронного правительства.

Следующим пунктом рабочей поездки стало посещение нового административного здания филиала НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» Махамбетского района, которым за текущий год оказано свыше 23 тыс. госуслуг, в том числе более 12 тыс. в электронном онлайн-формате через сектор самообслуживания.

Ознакомившись с их работой, глава антикоррупционного ведомства отметил исполнение поручения руководства страны по переводу госуслуг в электронный формат.

«Казахстан входит в топ-30 стран по развитию электронного правительства. Более 90% оказываемых услуг доступны для населения онлайн, что свело к минимуму бытовую коррупцию», - сказал А. Шпекбаев.

В ходе встречи с населением председатель Агентства подробно рассказал об изменениях антикоррупционного законодательства. Акцент сделан на усилении ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность, незаконное участие в предпринимательской деятельности, взяточничество и посредничество во взяточничестве, а также отмене условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

Теперь санкция за дачу взятки увеличена с 3 до 5 лет, за дачу взятки в значительном размере (более 139 тыс. тенге) – с 5 до 7 лет и за посредничество – с 2 до 3 лет. Необходимо подчеркнуть, что дача взятки в значительном размере переходит в категорию тяжких преступлений, что лишает взяткодателей возможности освобождения по УДО. Такие же последствия будут иметь лица, осужденные за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Он также отметил важность вовлеченности и личной заинтересованности гражданского общества в искоренении бытовой коррупции. Для этого Агентством созданы все необходимые условия и инструменты в рамках открытых для всех желающих проектных офисов «Адалдық алаңы», специальных мониторинговых групп, информационно-просветительских штабов и антикоррупционных проектов, как «Адал көмек» и «Ашық бюджет».

Самое главное – желание и воля всего общества к положительным изменениям, а также готовность внести личный вклад в развитие благосостояния страны, отметили в ведомстве.