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    19:15, 16 Май 2024 | GMT +6

    Перечень водохозяйственных сооружений Казахстана пополнится новыми объектами

    Сергеевское водохранилище
    Фото: Правительство РК

    Министерство водных ресурсов и ирригации разработало постановление правительства о расширении перечня водохозяйственных объектов, находящихся в республиканской собственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно документу, перечень водохозяйственных сооружений (плотины, гидроузлы, другие гидротехнические сооружения) дополнен водохранилищами:

    • водохранилище Жартас на реке Тамды;
    • водохранилище Орта-Теректы на реке Орта-Теректы;
    • Желкуарское водохранилище на реке Желкуар;
    • Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты;
    • Сулусайское водохранилище на реке Сулусай;
    • Ембулатовское водохранилище на реке Ембулатовка.

    Ранее в списке числилось 70 водохранилищ.

    Вместе с тем в перечень водохозяйственных сооружений, ранее состоящий из 211 объектов добавлены:

    • плотина Щучинские дачи на реке Кылшакты;
    • плотина Озеро Батпакколь на озере Батпакколь;
    • плотина Безымянная на реке Есиль;
    • Айдабольская плотина на реке Айдабулка;
    • Алексеевская плотина на реке Чаглинка;
    • плотина Албарбогет на реке Каргыба;
    • гидроузел на реке Шар;
    • гидроузел на реке Егинсу;
    • гидроузел на реке Урджар;
    • гидроузел на реке Катынсу;
    • водозаборное сооружение на ручье Шелимбай;
    • водозаборный гидроузел Старый Кушук на реке Быжы;
    • водозаборный гидроузел на реке Жаманты;
    • водозаборная плотина на реке Каратал;
    • плотина с водоемом Звездного сельского округа;
    • гидроузел Шалсу на реке Шалсу;
    • коллекторы (5) в Кармакшинском районе и города Кызылорда;
    • водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала;
    • подпорно-перегараживающее сооружение Картонкомбинат на протоке Караозек;
    • коллектор Северный прокоп;
    • скважины вертикального дренажа (44) Ордабасинского района.

    Документ, публичное обсуждение которого продлится до 30 мая размещен на сайте «Открытые НПА».

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Казахстан Регионы Вода Водохранилище
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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