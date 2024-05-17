19:15, 16 Май 2024 | GMT +6
Перечень водохозяйственных сооружений Казахстана пополнится новыми объектами
Министерство водных ресурсов и ирригации разработало постановление правительства о расширении перечня водохозяйственных объектов, находящихся в республиканской собственности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, перечень водохозяйственных сооружений (плотины, гидроузлы, другие гидротехнические сооружения) дополнен водохранилищами:
- водохранилище Жартас на реке Тамды;
- водохранилище Орта-Теректы на реке Орта-Теректы;
- Желкуарское водохранилище на реке Желкуар;
- Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты;
- Сулусайское водохранилище на реке Сулусай;
- Ембулатовское водохранилище на реке Ембулатовка.
Ранее в списке числилось 70 водохранилищ.
Вместе с тем в перечень водохозяйственных сооружений, ранее состоящий из 211 объектов добавлены:
- плотина Щучинские дачи на реке Кылшакты;
- плотина Озеро Батпакколь на озере Батпакколь;
- плотина Безымянная на реке Есиль;
- Айдабольская плотина на реке Айдабулка;
- Алексеевская плотина на реке Чаглинка;
- плотина Албарбогет на реке Каргыба;
- гидроузел на реке Шар;
- гидроузел на реке Егинсу;
- гидроузел на реке Урджар;
- гидроузел на реке Катынсу;
- водозаборное сооружение на ручье Шелимбай;
- водозаборный гидроузел Старый Кушук на реке Быжы;
- водозаборный гидроузел на реке Жаманты;
- водозаборная плотина на реке Каратал;
- плотина с водоемом Звездного сельского округа;
- гидроузел Шалсу на реке Шалсу;
- коллекторы (5) в Кармакшинском районе и города Кызылорда;
- водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала;
- подпорно-перегараживающее сооружение Картонкомбинат на протоке Караозек;
- коллектор Северный прокоп;
- скважины вертикального дренажа (44) Ордабасинского района.
Документ, публичное обсуждение которого продлится до 30 мая размещен на сайте «Открытые НПА».