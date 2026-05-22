Перечень видов спорта высших достижений обновили в Казахстане
Приказом министра туризма и спорта внесены изменения в перечень видов спорта высших достижений и порядка их финансирования за счет бюджетных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.
В частности, перечень видов спорта высших достижений утвержден в новой редакции. Обновленный список охватывает 67 спортивных дисциплин, в том числе олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, национальные виды, а также направления, включенные в программы Азиатских и Параазиатских игр.
Среди них:
- конный спорт,
- стрелковые виды спорта,
- тяжелая атлетика,
- бадминтон,
- бокс,
- баскетбол,
- бочча,
- велосипедные виды спорта,
- гимнастические виды спорта,
- гольф,
- дзюдо,
- гребные виды спорта,
- парусный спорт,
- хоккей на траве,
- легкая атлетика,
- стрельба из лука,
- скалолазание,
- теннис,
- триатлон,
- футбол.
Также в перечень включены коньковые и лыжные виды спорта, танцевальный спорт, бодибилдинг, киберспорт и другие дисциплины.
Приказ вступает в силу с 1 июня 2026 года.
