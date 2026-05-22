    Перечень видов спорта высших достижений обновили в Казахстане

    Приказом министра туризма и спорта внесены изменения в перечень видов спорта высших достижений и порядка их финансирования за счет бюджетных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В частности, перечень видов спорта высших достижений утвержден в новой редакции. Обновленный список охватывает 67 спортивных дисциплин, в том числе олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, национальные виды, а также направления, включенные в программы Азиатских и Параазиатских игр.

    Среди них:

    • конный спорт,
    • стрелковые виды спорта,
    • тяжелая атлетика,
    • бадминтон,
    • бокс,
    • баскетбол,
    • бочча,
    • велосипедные виды спорта,
    • гимнастические виды спорта,
    • гольф,
    • дзюдо,
    • гребные виды спорта,
    • парусный спорт,
    • хоккей на траве,
    • легкая атлетика,
    • стрельба из лука,
    • скалолазание,
    • теннис,
    • триатлон,
    • футбол.

    Также в перечень включены коньковые и лыжные виды спорта, танцевальный спорт, бодибилдинг, киберспорт и другие дисциплины.

    Приказ вступает в силу с 1 июня 2026 года.

    Напомним, летом в Казахстане пройдут крупные международные соревнования.

    Карина Кущанова
    Автор