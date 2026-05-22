Перечень видов спорта высших достижений обновили в Казахстане

Приказом министра туризма и спорта внесены изменения в перечень видов спорта высших достижений и порядка их финансирования за счет бюджетных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, перечень видов спорта высших достижений утвержден в новой редакции. Обновленный список охватывает 67 спортивных дисциплин, в том числе олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, национальные виды, а также направления, включенные в программы Азиатских и Параазиатских игр.

Среди них:

конный спорт,

стрелковые виды спорта,

тяжелая атлетика,

бадминтон,

бокс,

баскетбол,

бочча,

велосипедные виды спорта,

гимнастические виды спорта,

гольф,

дзюдо,

гребные виды спорта,

парусный спорт,

хоккей на траве,

легкая атлетика,

стрельба из лука,

скалолазание,

теннис,

триатлон,

футбол.

Также в перечень включены коньковые и лыжные виды спорта, танцевальный спорт, бодибилдинг, киберспорт и другие дисциплины.

Приказ вступает в силу с 1 июня 2026 года.

