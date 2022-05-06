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Перечень товаров для параллельного импорта принят в России
6 Мая 2022 22:36

Перечень товаров для параллельного импорта принят в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта из недружественных стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В данный перечень вошла продукция мировых брендов в области автомобилестроения, химической, ядерной, текстильной, бумажной, промышленности, инструменты, фармацевтические и косметические средства, одежда, трикотажные изделия, посуда, различное оборудование, смарт-часы, мебель, игрушки, живые деревья. В том числе указаны ядерные реакторы, котлы, железнодорожные локомотивы, суда, а также оружие и боеприпасы.

Всего в список вошли 289 категорий товаров компаний-производителей, зарегистрированных в странах, правительства которых приняли санкционные меры в отношении России. Среди таких брендов, Apple, Samsung, Bosch, ABB, Tesla, General Motors, Bentley, BMW, Volvo, Toyota, HILTI, Intel, Logitech, Playstation, L’Oreal, Prada и др.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении данных товаров не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны зарубежных правообладателей (патентообладателей) продукции.

Механизм параллельного импорта начинает свою работу с даты регистрации приказа, 6 мая этого года. Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с приказом Минпромторга России. Также исключается какая-либо гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

Как сообщалось, в ответ на западные санкции 29 марта 2022 года правительством РФ принято постановление №506, согласно которому легализован ввоз в Россию востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В Минпромторге РФ объяснили, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта - речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.


Автор:
Корреспондент
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