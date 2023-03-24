Перечень социально значимых продтоваров в Казахстане теперь будет утверждать Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство торговли и интеграции РК планируют наделить дополнительными полномочиями. Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, ведомство планируется наделить следующими функциями:

- определение порядка взаимодействия уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности с госорганами и с субъектами квазигосударственного сектора, 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, по вопросам, связанным с членством Казахстана во Всемирной торговой организации;

- определение порядка взаимодействия госорганов в случае проведения расследований, предшествующих применению торговых мер и мер по соображениям безопасности третьей стороной в отношении товаров, происходящих из Республики Казахстан;

- определение порядка взаимодействия госорганов при введении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности;

- формирование и реализация госполитики в сфере стандартизации и организация ее осуществления;

- осуществление сотрудничества и взаимодействия с третьей стороной;

- определение условий и порядка проведения расследования в целях подготовки заключения о целесообразности применения компенсирующей меры по отношению к государствам – членам Евразийского экономического союза;

- утверждение Правил организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка;

- утверждение перечня социально значимых продовольственных товаров по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения;

- согласование категорий товаров, региона реализации эксперимента в области внешней электронной торговли, проводимого в Казахстане, и применения уведомительного порядка соблюдения техрегламентов в отношении товаров электронной торговли, определяемых уполномоченным органом в сфере таможенного дела;

- организация работы по изготовлению эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан, соответствующих национальным стандартам и их изображениям, утвержденным Конституционным законом «О государственных символах Республики Казахстан;

- определение порядка создания и функционирования Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам;

- согласование предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров, определяемых отраслевыми уполномоченными госорганами в области маркировки и прослеживаемости товаров;

- создание Межведомственного совета по защите прав потребителей.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 7 апреля текущего года.