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Перечень скоропортящихся товаров утвердили в ЕЭК

9 Декабря 2022, 14:20
Перечень скоропортящихся товаров утвердили в ЕЭК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Таможенные операции по таким товарам совершаются в первоочередном порядке. Решение Евразийской экономической комисси вступило в силу с 7 декабря 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлено, что Евразийской экономической комиссией определяется перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, а до его определения комиссией - законодательством государств-членов.

Компетенция РК реализована через принятие приказа министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 271 «Об утверждении перечня категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых применяется первоочередной порядок совершения таможенных операций», который применяется до настоящего времени.

По итогам обсуждения с государствами-членами ЕАЭС Советом Евразийской экономической комиссии принято решение от 17 октября 2022 года № 160 «Об утверждении перечня категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке».

Этим решением утвержден перечень товаров, состоящий из 63 категорий товаров, включая весь перечень товаров, ранее входивших в национальный перечень, утвержденный приказом.

Решением установлено, что первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении категорий товаров, включенных в перечень, утвержденный данным решением, применяется с даты вступления решения в силу до 31 декабря 2023 года включительно.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования – с 7 декабря 2022 года.

«Доводим до сведения участников внешнеэкономической деятельности и всех других заинтересованных лиц, что необходимо руководствоваться указанным решением. Таким образом, в рассматриваемых правоотношениях приказ действовать не будет», - пояснили в КГД.


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