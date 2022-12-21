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Перечень рекомендованных к производству лекарств сформировали в ЕАЭС

21 Декабря 2022, 22:04
Перечень рекомендованных к производству лекарств сформировали в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию о перечне лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых рекомендуется обеспечить в Евразийском экономическом союзе до 2024 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Учитывая нынешние жесткие экономические реалии, мы рассчитываем, что данный перечень станет отправной точкой обеспечения лекарственной безопасности Союза», – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Документ разработан промышленным блоком ЕЭК совместно с уполномоченными ведомствами стран Союза в целях реализации соответствующего плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств ЕАЭС стратегически важными лекарствами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, утвержденного главами правительств государств-членов в ноябре прошлого года.

Помимо формирования перечня, план включает в себя проработку вопроса организации совместного производства вакцин, подготовку предложений о финансировании кооперационных проектов в сфере производства лекарств и фармацевтических субстанций, проработку применения мер таможенно-тарифного регулирования и ряд других мероприятий.


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