Перечень обязательно декларируемого имущества будет уточнен – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов РК предлагает уточнить перечень имущества, подлежащего обязательному декларированию. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Канат Баедилов на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации 42-го шага Плана нации Министерством финансов проведена следующая работа. Во-первых, принято решение о поэтапном переходе к всеобщему декларированию с 2021 года в связи с наличием ряда нерешенных вопросов организационного и технического характера. На первом этапе, который начнется с 1 января 2021 года, установлено декларирование для госслужащих и лиц, приравненных к ним, и их супругов, поскольку данная категория является наиболее подготовленной. На втором этапе, с 1 января 2023 года, начнут декларироваться работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их супруги. На третьем этапе, с 1 января 2024 года, вводится декларирование для руководителей, учредителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их супругов. Четвертым этапом, с 1 января 2025 года, вводится декларирование для оставшихся категорий граждан. Общее количество декларантов составит около 13 миллионов человек», – сказал К. Баедилов.

По его словам, в рамках подготовки ко всеобщему декларированию проведен пилотный проект в трех сельских округах Осакаровского района Карагандинской области. Итоги проекта показали низкую финансовую грамотность населения в сельской местности. Более 80% респондентов не смогли заполнить декларацию самостоятельно. Кроме того, в марте 2019 года проведен пилотный проект по входной декларации по форме 250, в электронном виде, среди действующих работников территориальных органов госдоходов, в рамках которого представлено более 8 тысяч деклараций.

В рамках тестирования предоставления физическим лицам через портал е-gov заполнено более 38 тысяч деклараций.

Как сообщил вице-министр, разработан ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства.

Первое – уточняется перечень декларируемого имущества в входной декларации. При этом декларированию не должны подлежать сведения по имуществу, получаемые от уполномоченных органов по информационной системе Комитета госдоходов.

Второе – устанавливается конкретный перечень физических лиц, на которых будет возложено обязательство по предоставлению ежегодной подробной декларации о доходах и имуществе, что позволит сократить перечень лиц, подлежащих декларированию.

Третье – исключается обязательство по предоставлению ежегодной краткой декларации при условии отсутствии движения активов и получения доходов, подлежащих обложению, физическим лицом самостоятельно.

Четвертое – упрощается порядок определения дохода и декларирования. Для четкого понимания физическими лицами и упрощения процесса расчета предлагается арифметическое округление размеров налоговых вычетов.

К. Баедилов также отметил, что в действующем законодательстве отсутствуют четкие критерии сведений, подлежащих отражению во входной декларации. В этой связи, предлагается уточнить перечень имущества, подлежащего отражению. Первое – по имуществу, находящемуся за пределами Казахстана, предлагается обязательное декларирование недвижимости, воздушных и морских судов, судов водного плавания, транспортных средств, специальной техники и прицепов, а также денег на банковских счетах в банках, находящихся за пределами РК, на сумму, превышающую 1 тысячу МРП. Предлагается также обязательное декларирование, независимо от местонахождения, следующего имущества: доля участия в жилищном строительстве; доля участия в уставном капитале юридического лица; ценные бумаги; производные финансовые инструменты; объекты интеллектуальной собственности и инвестиционное золото.