Перечень новых национальных проектов определят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание с участием представителей центральных государственных органов, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «НК «Kazakh Invest», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

В ходе совещания были обсуждены вопросы определения перечня новых национальных проектов, переформатирования деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына», подготовки ежегодного Национального доклада по управлению государственными активами, внедрения открытых международных конкурсов на реализацию крупных инвестиционных проектов государственного и квазигосударственного сектора.

Так, обсуждены критерии к национальным проектам при их разработке, подготовка формирования ежегодного Национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором, результаты проведенного анализа, в том числе изученного международного опыта проведения открытых международных конкурсов на реализацию крупных инвестиционных проектов, а также подходы по переформатированию деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Е.Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений государственным органам и организациям.

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