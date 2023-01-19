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Перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи расширили в РК

19 Января 2023, 19:28
Перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи расширили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Некоммерческая организация, созданная в форме фонда, освобождается от НДС при передаче товаров, работ, услуг на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по исчислению налогов при оказании или получении благотворительной помощи.

В соответствии с новой редакцией статьи 1 Налогового кодекса передача на безвозмездной основе имущества физическому лицу, пострадавшему при чрезвычайной ситуации для целей налогообложения признается благотворительной помощью.

Юридическое лицо со 100% участием государства в уставном капитале не признает доходом по КПН стоимость имущества, стоимость капитального ремонта и реконструкцию объектов государственной собственности, полученных безвозмездно от некоммерческой организации, созданной в форме фонда.

Некоммерческая организация, созданная в форме фонда, освобождается от НДС при передаче товаров, работ, услуг на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи.

Ранее сообщалось, что теперь в Казахстане акты выполненных работ, оказанных услуг, которые выписаны в информационной системе «ЭСФ», признаются учетной документацией для налогового учета.

Также, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК.


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