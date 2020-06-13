Перечень международных сертификатов дополнен IELTS INDICATOR и Duolingo English Test

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году перечень международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, для поступления на образовательные программы магистратуры и докторантуры дополнен такими видами сертификатов, как IELTS INDICATOR и Duolingo English Test, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Согласно предоставленной информации, тесты сдаются исключительно в электронном формате через информационные системы.

Для магистратуры пороговый балл по IELTS INDICATOR составляет не менее 6,0, по Duolingo English Test – не менее 95. Для докторантуры пороговый балл по IELTS INDICATOR – не менее 5,5, по Duolingo English Test – не менее 85.

Стоит отметить, что срок действия сертификата IELTS INDICATOR составляет 2 года, Duolingo English Test – 1 год.

Сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, является обязательным только для докторантуры. Для поступления на образовательные программы магистратуры можно предоставить международные сертификаты IELTS INDICATOR или Duolingo English Test либо сдать тест по иностранному языку в ходе комплексного тестирования (КТ).