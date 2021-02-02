Перечень медорганизаций, подлежащих инвентаризации, подготовили в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения сформирован график и перечень медицинских организаций, подлежащих инвентаризации. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для инвентаризации всех организаций здравоохранения, в том числе служб родовспоможений и реанимации по их оснащениям медицинскими оборудованиями, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, министерством создана рабочая группа в составе представителей территориальных департаментов министерства и акиматов, сформирован график и перечень медицинских организаций, подлежащих инвентаризации, а также будут разработаны рекомендации по итогам инвентаризации медорганизаций. В свою очередь акиматами регионов необходимо будет предпринять соответствующие действия по исполнению рекомендаций по оснащению медицинским оборудованиям», - сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

Он также отметил, что для обеспечения сбалансированного регулирования цен на лекарственные средства и медицинские изделия министерством в настоящее время разработан проект приказа об утверждении предельных цен на торговые наименования лекарственных средств для розничной и оптовой реализации.

«В регионах будут созданы группы, в состав которых по согласованию войдут представители Агентства РК по защите и развитию конкуренции, которые будут на постоянной основе осуществлять мониторинг цен на лекарственные средства и медицинские изделия в аптечных организациях в регионах», - проинформировал Алексей Цой.

Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества поручается провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения.