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    10:13, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Перечень медорганизаций, подлежащих инвентаризации, подготовили в Минздраве РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения сформирован график и перечень медицинских организаций, подлежащих инвентаризации. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для инвентаризации всех организаций здравоохранения, в том числе служб родовспоможений и реанимации по их оснащениям медицинскими оборудованиями, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, министерством создана рабочая группа в составе представителей территориальных департаментов министерства и акиматов, сформирован график и перечень медицинских организаций, подлежащих инвентаризации, а также будут разработаны рекомендации по итогам инвентаризации медорганизаций. В свою очередь акиматами регионов необходимо будет предпринять соответствующие действия по исполнению рекомендаций по оснащению медицинским оборудованиям», - сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

    Он также отметил, что для обеспечения сбалансированного регулирования цен на лекарственные средства и медицинские изделия министерством в настоящее время разработан проект приказа об утверждении предельных цен на торговые наименования лекарственных средств для розничной и оптовой реализации.

    «В регионах будут созданы группы, в состав которых по согласованию войдут представители Агентства РК по защите и развитию конкуренции, которые будут на постоянной основе осуществлять мониторинг цен на лекарственные средства и медицинские изделия в аптечных организациях в регионах», - проинформировал Алексей Цой.

    Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества поручается провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Минздрав РК
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